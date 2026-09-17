Контрабандиста оружия задержали в столичном регионе. Как сообщили в ФСБ, 47-летний житель Севастополя организовал поставки вооружения и военной техники Украине через третьи страны.

Он работал по заданиям сотрудника СБУ, с которым связался через соцсети. Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям – о госизмене и контрабанде оружия. Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

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