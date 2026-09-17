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17 сентября, 10:45

Общество

К акции #ВыбираемВместе в Москве присоединились 125 благотворительных организаций

К акции #ВыбираемВместе в Москве присоединились 125 благотворительных организаций

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К благотворительной акции #ВыбираемВместе в Москве присоединились 125 организаций. За шесть лет к проекту также подключились новые фонды партнеры.

Победители акций направили на благотворительность 470 миллионов рублей. Почти 63 миллиона рублей получил фонд "Народный фронт. Все для победы!", около 30 миллионов направили в "Российский Красный Крест", почти 23 миллиона рублей получила "Справедливая помощь Доктора Лизы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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