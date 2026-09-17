Роботы-курьеры помогают сократить выбросы углекислого газа в Москве

Роботы-курьеры работают уже в 51 районе Москвы. Каждый месяц благодаря их использованию в атмосферу не попадает более 60 тонн углекислого газа.

Автономные роверы работают полностью на электричестве и заменяют поездки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Сейчас они доставляют более 1,5 тысячи заказов в сутки, а среднее время доставки составляет 15 минут.

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