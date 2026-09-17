Минтранс представил новый знак парковки для многодетных семей

Минтранс представил новый знак парковки автомобилей многодетных семей. На синем фоне размещена белая буква "P", а в правом нижнем углу изображена семья с тремя детьми.

Дизайн выбрали по итогам всероссийского опроса. Участникам предложили семь вариантов, окончательный вариант поддержала почти половина респондентов. Теперь изменения должны внести в ГОСТ, после чего знак сможет появиться на улицах.

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