Роскачество сертифицировало первых 12 туроператоров по ГОСТ на детский туризм

Роскачество сертифицировало первых 12 туроператоров в России по ГОСТ на детский туризм. В их число вошли компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Волгоградской, Архангельской, Нижегородской и Ростовской областей, а также Ставропольского края.

Сертификат подтверждает соответствие программ детского туризма требованиям безопасности и наличие необходимой квалификации у сотрудников. Туроператоры также должны организовывать перевозки и сопровождение несовершеннолетних в соответствии со стандартом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.