Минпросвещения подготовило рекомендации по урокам физкультуры для школ

Минпросвещения подготовило для школ рекомендации по урокам физкультуры. Дисциплина остается обязательной для всех классов, но ученикам предлагают широкий выбор активностей.

В программу вошли 24 модуля, среди которых футбол, хоккей, самбо, дзюдо, бокс и скалолазание. Младшим школьникам предлагают коньки, теннис и подвижные шахматы, а в средних и старших классах список дополняют классические шахматы и компьютерный спорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.