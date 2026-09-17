17 сентября, 07:45Общество
Минпросвещения подготовило рекомендации по урокам физкультуры для школ
Минпросвещения подготовило для школ рекомендации по урокам физкультуры. Дисциплина остается обязательной для всех классов, но ученикам предлагают широкий выбор активностей.
В программу вошли 24 модуля, среди которых футбол, хоккей, самбо, дзюдо, бокс и скалолазание. Младшим школьникам предлагают коньки, теннис и подвижные шахматы, а в средних и старших классах список дополняют классические шахматы и компьютерный спорт.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.