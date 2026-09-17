Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 07:30

Транспорт

Беспилотные "Ласточки" хотят запустить на МЦК в 2027 году

Беспилотные "Ласточки" хотят запустить на МЦК в 2027 году

Движение в центре Москвы ограничат из-за Московского мотофестиваля 18 и 19 сентября

На Киевском направлении МЖД изменится расписание ряда электричек

Верховный суд рассмотрел жалобу владельца машины без русификации

"Московский патруль": столичная полиция провела рейд по работе нелегальных таксистов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 сентября

Для поездов ВСМ Москва – Санкт-Петербург собрали первую партию кондиционеров

Эксперт заявил, что обязательная русификация автомобилей потребует дополнительных средств

Поезда на ВСМ Москва – Санкт-Петербург будут отправляться каждые 15 минут

Новости градостроительного комплекса Москвы

Первые полностью беспилотные "Ласточки" хотят запустить на МЦК в 2027 году. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров. По его словам, специалисты готовят составы к запуску и работают над последним этапом.

Первый электропоезд с третьим уровнем автоматизации запустили на МЦК летом 2025 года. При таком режиме машинист находится в кабине, контролирует работу состава и при необходимости может взять управление на себя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоДмитрий КозачинскийАлександра Бриль

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика