Первые полностью беспилотные "Ласточки" хотят запустить на МЦК в 2027 году. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров. По его словам, специалисты готовят составы к запуску и работают над последним этапом.

Первый электропоезд с третьим уровнем автоматизации запустили на МЦК летом 2025 года. При таком режиме машинист находится в кабине, контролирует работу состава и при необходимости может взять управление на себя.

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