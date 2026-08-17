Сергей Собянин рассказал о развитии территории Сколкова

В столице утвердили новый проект планировки территории инновационного центра "Сколково" площадью более 400 гектаров. Как сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ, здесь планируют построить лаборатории, исследовательские центры, технопарки, общественно-деловые комплексы и медицинский колледж.

Архитектурный облик одного из первых объектов – технопарка на улице Нобеля – уже согласовали. В 6-этажном здании площадью более 25 тысяч квадратных метров разместят лаборатории, коворкинги и многофункциональные пространства.

Также в Сколкове строят спортивный комплекс с детской хоккейной школой. В ней смогут тренироваться 300 юных спортсменов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.