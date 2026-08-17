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17 августа, 14:45

Общество

Москвичка более 30 лет кормит голубей возле жилого дома

Москвичка более 30 лет кормит голубей возле жилого дома

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Больше 30 лет москвичка кормит голубей возле жилого дома в районе Филевский парк. Женщина приносит птицам перловку и пшено, однако соседи жалуются на антисанитарию. По их словам, остатки еды и помета загрязняют территорию, а скопление голубей может привлекать крыс и мышей.

Голуби переносят около 60 заболеваний, включая орнитоз, сальмонеллез и криптококкоз. Это опасно для детей, пожилых людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Штраф за создание опасной эпидемиологической ситуации составляет для граждан 2–3 тысячи рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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