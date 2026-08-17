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17 августа, 07:45

Экономика

Москва зарабатывает 25 млрд рублей за ночь благодаря круглосуточным сервисам

Москва зарабатывает 25 млрд рублей за ночь благодаря круглосуточным сервисам

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Москва зарабатывает 25 миллиардов рублей за ночь благодаря круглосуточным сервисам. В столице все больше услуг доступны в ночное время, в том числе в салонах красоты, медицинских центрах и спортивных клубах.

Пик покупок на маркетплейсах и заказов еды на дом приходится на период с 22:00 до 23:00. Москва входит в пятерку мировых мегаполисов с наиболее развитой ночной экономикой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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