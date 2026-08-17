В Госдуме предложили ввести вечерние группы в начальных классах

Вечерние группы могут появиться в начальных классах российских школ. В Госдуме предложили продлить пребывание младших школьников в учебных заведениях до 20:00. Авторы инициативы объяснили это тем, что уроки заканчиваются после обеда, когда многие родители еще находятся на работе.

С 1 сентября 2027 года в школах появится обязательный предмет "История нашего края". Для разных регионов подготовят собственные учебники. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, уже разработаны 9 учебников для 32 регионов, остальные находятся в работе.

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