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17 августа, 07:45

Политика

В Госдуме предложили ввести вечерние группы в начальных классах

В Госдуме предложили ввести вечерние группы в начальных классах

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Вечерние группы могут появиться в начальных классах российских школ. В Госдуме предложили продлить пребывание младших школьников в учебных заведениях до 20:00. Авторы инициативы объяснили это тем, что уроки заканчиваются после обеда, когда многие родители еще находятся на работе.

С 1 сентября 2027 года в школах появится обязательный предмет "История нашего края". Для разных регионов подготовят собственные учебники. По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, уже разработаны 9 учебников для 32 регионов, остальные находятся в работе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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