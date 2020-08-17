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17 августа, 14:30

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Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

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Более 100 рейсов задержаны или отменены в столичных аэропортах

"Москва едет": речной транспорт

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

100 миллионов поездок совершили пассажиры на автобусах коммерческих перевозчиков с начала года. Порядка 1 100 машин разного класса обслуживают 138 маршрутов в разных районах столицы. В транспорте действует единая система оплаты, льготы и строгий контроль расписания.

"Замоскворецкая линия – одна из самых востребованных в московском метро, в среднем за сутки ею пользуются более 800 тысяч пассажиров. Только на станции "Аэропорт" в рабочие дни совершают свыше 30 тысяч поездок – это важная часть транспортной системы столицы и уникальный памятник архитектуры. Реставрация деревянных дверей, оконных проемов и арок входной группы станции позволит сохранить подлинные материалы и вернуть историческим элементам их первоначальный облик", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В настоящее время в "Московском паркинге" трудятся свыше 300 контролеров, и 70 из них – женщины. Все специалисты получают конкурентную зарплату, страховку и возможность карьерного роста.

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