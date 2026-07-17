Более 10 тысяч московских выпускников улучшили результаты ЕГЭ после пересдачи

Больше 10 тысяч московских школьников улучшили результаты ЕГЭ благодаря пересдаче. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пересдать экзамен решили не только те, кому не хватило баллов, но и выпускники с хорошими результатами. В итоге 56 человек получили 100 баллов. Двое стали 300-балльниками, еще 14 набрали по 200 баллов.

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