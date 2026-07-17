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17 июля, 13:15

Общество

Врач рассказала, из-за чего аллергия может начаться во взрослом возрасте

Врач рассказала, из-за чего аллергия может начаться во взрослом возрасте

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Аллергия может появиться в любом возрасте. По словам аллерголога-иммунолога Натальи Галенко, это связано с постепенным накоплением специфических антител в организме.

Кроме того, плохое качество воздуха тоже может вызывать симптомы, похожие на аллергию: заложенность носа и чихание. Если нос заложен, но нет температуры и других признаков ОРВИ, скорее всего, это аллергия. Если антигистаминные не помогают, стоит обратиться к терапевту, который назначит необходимые анализы и при необходимости направит к аллергологу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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