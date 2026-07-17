Коммунальные службы устраняют последствия падения деревьев в районе Можайского шоссе. Сильный ветер повалил несколько деревьев. Специалисты распиливают и вывозят упавшие стволы.

В выходные москвичей ждет солнечная и по-летнему теплая погода. В субботу, 18 июля, воздух прогреется до 26–27 градусов, а 19 июля температура может подняться до 28. Осадков синоптики не прогнозируют.

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