Спрос на ипотеку в России в первом полугодии снизился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На первичном рынке интерес к жилищным кредитам сократился более чем в два раза.

Эксперты связывают такую динамику с ростом цен на новостройки и высокой разницей между льготными и рыночными ставками по ипотеке. Кроме того, при перепродаже новой квартиры ее стоимость может оказаться на 20–30% ниже.

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