"Деньги 24": семейная ипотека в России может стать более адресной

Семейная ипотека в России может стать более адресной. Если новые правила утвердят, семьи с 5 и более детьми смогут оформить кредит на более выгодных условиях. Для них планируется сохранить более длительный срок ипотеки, что позволит снизить ежемесячный платеж.

Для большинства остальных заемщиков максимальный срок кредита могут сократить, из-за чего выплаты по ипотеке вырастут. Подробнее – в программе "Деньги 24".