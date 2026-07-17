Депутаты Госдумы подготовили проект об отмене 28 штрафов

Депутаты Госдумы подготовили законопроект об отмене 28 видов штрафов. Законодатели предлагают перестать штрафовать за отсутствие прав и ОСАГО, если данные есть в системе, за утрату паспорта по неосторожности и проживание без регистрации.

Также отменят наказания за переход дороги в неположенном месте, проход по путям, мелкие отступления при установке госномера, безопасную тонировку и небольшие перепланировки. Изменения могут вступить в силу с 1 января следующего года.

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