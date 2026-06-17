17 июня, 20:45Политика
Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 июня
Владимир Путин поручил принять срочные меры для помощи пострадавшим при атаке Вооруженных сил Украины на автобус с детьми под Брянском. По данным Минздрава, в больницах остаются семеро раненых, включая пятерых детей.
С 20 июня над Москвой и соседними регионами ограничат полеты малой авиации и беспилотников на высоте до 5 200 метров. Ограничения не коснутся регулярных и чартерных рейсов.
Ливни в столице еще возможны до выходных. Из-за быстрых туч погода меняется от залповых осадков до солнца. В пятницу, 19 июня, ожидается гроза.
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