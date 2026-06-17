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17 июня, 20:45

Политика

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 июня

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 июня

Кремль назвал терактом атаку ВСУ на автобус с детьми под Брянском

Путин примет участие в юбилейном саммите Россия – АСЕАН в Казани

Песков заявил, что Киев официально не предлагал встречу Путина и Зеленского на саммите G7

Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Путин заявил, что ВС России удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО

Путин назвал борьбу с дронами одной из важнейших задач

Путин заявил, что Россия активно работает над развитием дронов с ИИ

Путин встретился с участниками СВО в Кремле в День России

Владимир Путин поручил принять срочные меры для помощи пострадавшим при атаке Вооруженных сил Украины на автобус с детьми под Брянском. По данным Минздрава, в больницах остаются семеро раненых, включая пятерых детей.

С 20 июня над Москвой и соседними регионами ограничат полеты малой авиации и беспилотников на высоте до 5 200 метров. Ограничения не коснутся регулярных и чартерных рейсов.

Ливни в столице еще возможны до выходных. Из-за быстрых туч погода меняется от залповых осадков до солнца. В пятницу, 19 июня, ожидается гроза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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