Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 17 июня

Владимир Путин поручил принять срочные меры для помощи пострадавшим при атаке Вооруженных сил Украины на автобус с детьми под Брянском. По данным Минздрава, в больницах остаются семеро раненых, включая пятерых детей.

С 20 июня над Москвой и соседними регионами ограничат полеты малой авиации и беспилотников на высоте до 5 200 метров. Ограничения не коснутся регулярных и чартерных рейсов.

Ливни в столице еще возможны до выходных. Из-за быстрых туч погода меняется от залповых осадков до солнца. В пятницу, 19 июня, ожидается гроза.

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