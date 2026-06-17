В Россельхознадзоре объяснили ограничения на ввоз продукции из Армении

Ограничения на ввоз части продукции из Армении связаны с вопросами качества и контроля на производстве. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Он подчеркнул, что проверка продукции должна проводиться не только на границе, но и на этапе подготовки к экспорту. В ведомстве также отметили, что при большом числе малых производителей без такой системы сложно обеспечить контроль качества всей партии.

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