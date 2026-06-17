Россиянам рассказали, отслеживает ли налоговая все карточные переводы

Федеральная налоговая служба не ведет автоматический мониторинг всех карточных переводов, несмотря на распространенные слухи об этом. Проверки носят точечный характер и требуют официального запроса в банк по серьезным основаниям.

На отслеживание всех транзакций ушло бы слишком много ресурсов, а верифицировать каждый перевод практически невозможно. Налоговиков интересуют прежде всего крупные сделки купли-продажи недвижимости и автомобилей. Для этого ФНС совмещает данные из нескольких баз: Росреестра и ГИБДД.

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