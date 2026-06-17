Беспилотник атаковал автобус с детьми в Брянской области

Украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Погибла женщина, шесть человек госпитализированы с ранениями, четверо из них – дети.

Врио губернатора региона Егор Ковальчук заявил, что ВСУ понимали, что наносят удар по пассажирскому автобусу. Следственный комитет России возбудил дело о теракте. Московские врачи из Центра медицины катастроф выехали в Брянскую область для помощи пострадавшим.

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