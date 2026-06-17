Собянин рассказал, как проходят смены спортивно-патриотических лагерей в Москве

Десять палаточных спортивно-патриотических лагерей работают в Москве этим летом. О сезонном отдыхе школьников в личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Всего за лето пройдет шесть двухнедельных смен, в которых примут участие около 13 тысяч школьников.

Для участия в смене необходимо пройти собеседование, рассказать о достижениях в учебе, спорте и патриотических проектах, а также написать эссе на тему "Почему я хочу поехать в лагерь". Школьники живут в современных палатках с кондиционерами, системами обогрева и противопожарной сигнализацией.

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