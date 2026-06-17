Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 09:45

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как проходят смены спортивно-патриотических лагерей в Москве

Собянин рассказал, как проходят смены спортивно-патриотических лагерей в Москве

Сергей Собянин: набережную Марка Шагала продлят до затона Новинки

Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортного узла "Лебедянская"

Собянин: многофункциональный комплекс будет построен на севере Москвы

Собянин: многофункциональный комплекс будет построен на севере Москвы

Сергей Собянин: набережную Марка Шагала продлят до затона Новинки

Собянин: в результате повреждения объекта МНПЗ пострадавших нет

Сергей Собянин: завершено обновление парка московских трамваев

Собянин рассказал, какие объекты культурного наследия реставрируют в Москве

Сергей Собянин рассказал об обновлении московских трамваев

Десять палаточных спортивно-патриотических лагерей работают в Москве этим летом. О сезонном отдыхе школьников в личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Всего за лето пройдет шесть двухнедельных смен, в которых примут участие около 13 тысяч школьников.

Для участия в смене необходимо пройти собеседование, рассказать о достижениях в учебе, спорте и патриотических проектах, а также написать эссе на тему "Почему я хочу поехать в лагерь". Школьники живут в современных палатках с кондиционерами, системами обогрева и противопожарной сигнализацией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществогородвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика