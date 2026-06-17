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17 июня, 06:30

Культура

Более тысячи рисунков дизайнера Карла Лагерфельда выставят на аукцион в Париже

Более тысячи рисунков дизайнера Карла Лагерфельда выставят на аукцион в Париже

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На аукционе Sotheby's в Париже выставят на продажу более 1 тысячи неизвестных рисунков немецкого дизайнера Карла Лагерфельда. Некоторые работы продадут по отдельности, другие – наборами по 4–12 штук.

С молотка также пойдут документы модельера, несколько пар перчаток и садовые скамейки в стиле арт-деко. Особый лот – 200 устройств iPod, которые принадлежали Лагерфельду. По словам помощников модельера, он не желал смешивать музыку разных жанров на одном плеере, поэтому покупал для каждого новый.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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