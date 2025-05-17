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17 мая 2025, 10:15

Политика

Трамп заявил, что у Зеленского нет козырей в переговорах по конфликту на Украине

Трамп заявил, что у Зеленского нет козырей в переговорах по конфликту на Украине

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У президента Украины Владимира Зеленского нет козырей в переговорах по конфликту на Украине, заявил глава США Дональд Трамп. Он отметил, что Киев имеет дело с огромной армией и теми, кто "храбр и обладает хорошим оружием".

Также Трамп добавил, что ему пришлось пройти тяжелое время с Зеленским, и назвал украинского лидера "величайшим торгашом в мире". В то же время президент США допустил, что введет новые "разрушительные санкции" против России, если сделка по Украине не состоится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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