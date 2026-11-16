Британский актер Роберт Паттинсон исполнит роль Джеймса Бонда в новой экранизации о приключениях агента 007. Режиссером картины выступит Дени Вильнев.

Паттинсон станет восьмым актером, воплотившим на экране образ британского шпиона. Его предшественником был Дэниел Крейг.

В СМИ обсуждают возможные сложности из-за пересечения с другим фильмом – Паттинсон сыграет главную роль и в "Бэтмене". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.