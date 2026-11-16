На Лужнецкой набережной идет второй этап благоустройства. Здесь обновят асфальт на проезжей части, плиточное покрытие в пешеходной зоне, а также велосипедные и беговые дорожки.

Кроме того, на набережной установят питьевые фонтанчики и оборудуют тематические игровые зоны, посвященные разным видам спорта. Для пассажиров метро со стороны станции "Воробьевы горы" построят входной павильон. Завершить все работы планируют до конца года.

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