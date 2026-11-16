Победа на Итоговом турнире WTA приблизила Мирру Андрееву к первой ракетке мира Елене Рыбакиной. Об этом рассказал спортивный обозреватель Москвы 24 Николай Яременко.

По его словам, Итоговый турнир WTA завершает теннисный сезон. В течение года спортсменки выступают на различных соревнованиях, а этот турнир становится заключительной точкой сезона. Призовой фонд соревнований составляет 3 миллиона евро.

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