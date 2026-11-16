В Москве провели образовательный интенсив для молодых ученых в области биотехнологий. Более 30 участников из 19 городов России дорабатывали свои проекты вместе с отраслевыми экспертами, учились презентовать научные разработки и вести диалог с потенциальными инвесторами.

В рамках школы "Молекула", организованной АФК "Система", молодые исследователи также посетили высокотехнологичные предприятия Москвы и Подмосковья. По итогам интенсива участники представили свои проекты руководителям бизнеса. Среди разработок был алгоритм подбора лечения с учетом генетических особенностей чувашей.

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