Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В Москве вместо маршрута № 71 работает маршрут № 517. Автобусы больше не заезжают к "Медведково Арене" и ходят чаще. Электробусы маршрута № с694 следуют вглубь района Новокосино. Жители Реутова получили удобный маршрут до ТК "Садовод". В Северном и Южном Бутове изменили маршруты № 94 и 213. Вместо № 213 работает новый маршрут № 991.

"С начала года в городе реализовали уже 160 решений ЦОДД на участках с высокой аварийностью – это около 70% годового плана. Для каждого такого места специалисты анализируют характер ДТП и особенности движения, а затем подбирают конкретные меры: от изменения разметки и скоростного режима до установки светофоров и камер фотовидеофиксации. Такой подход помогает сокращать число конфликтных маневров и снижать риски происшествий", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Первый в мире полностью беспилотный трамвайный маршрут запустят в Москве уже до конца 2026 года. Полностью беспилотным станет маршрут № 10 "Улица Кулакова" – "Метро "Щукинская".