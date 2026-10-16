ГАИ сможет аннулировать водительские права без суда при медицинских противопоказаниях

Инспекторы ГАИ получат право аннулировать водительские права, если у водителя есть медицинские противопоказания. Данные об этом будут поступать в Госавтоинспекцию из медучреждений напрямую.

Сейчас лишить прав по такой причине можно только через суд. Однако расширенные полномочия ГАИ вступят в силу с 1 марта.

О том, в каких случаях водителю грозит лишение прав и с какими диагнозами нельзя садиться за руль, в эфире телеканала Москва 24 рассказал главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

