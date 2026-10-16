17 асфальтобетонных заводов работают в Москве

В Москве работают 17 асфальтобетонных заводов. Один из них, завод "Курьяново", ежедневно выпускает более 3 тысяч тонн асфальтобетонных смесей. Предприятие ввели в эксплуатацию в 2025 году.

Производство включает несколько этапов: подготовку и нагрев материалов, сортировку щебня и песка по фракциям, смешивание компонентов и отгрузку готовой смеси. Материалы нагревают до 180 градусов. За работой оборудования следит оператор, который управляет всеми процессами с пульта.

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