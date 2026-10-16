16 октября, 11:45Общество
В Общественной палате предложили изменить время начала уроков в школах
В Общественной палате выступили с инициативой начинать школьные занятия в 09:00, чтобы повысить безопасность учеников, которым приходится добираться до учебных заведений в темное время суток.
Такой график предлагают ввести на две четверти – после осенних каникул и до весенних. При этом окончательное решение об изменении расписания предлагают оставить за самими школами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.