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16 октября, 07:45

Наука

Ученые выяснили, что ледник "Судного дня" тает быстрее прогнозов

Ученые выяснили, что ледник "Судного дня" тает быстрее прогнозов

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Ледник "Судного дня" тает быстрее, чем предполагали ученые. К 2100 году это может привести к повышению уровня Мирового океана на 3 сантиметра. Ранее специалисты оценивали возможный рост вдвое ниже.

Ученые выяснили, что таяние ускоряется из-за проникновения теплой воды под ледник. Если он разрушится, это может привести к затоплению прибрежных городов, в том числе Майами и Манилы, а также повысить риск наводнений.

Ледник "Судного дня" – самый широкий на Земле. Его ширина составляет около 120 километров. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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