Ученые выяснили, что ледник "Судного дня" тает быстрее прогнозов

Ледник "Судного дня" тает быстрее, чем предполагали ученые. К 2100 году это может привести к повышению уровня Мирового океана на 3 сантиметра. Ранее специалисты оценивали возможный рост вдвое ниже.

Ученые выяснили, что таяние ускоряется из-за проникновения теплой воды под ледник. Если он разрушится, это может привести к затоплению прибрежных городов, в том числе Майами и Манилы, а также повысить риск наводнений.

Ледник "Судного дня" – самый широкий на Земле. Его ширина составляет около 120 километров. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.