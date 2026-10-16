Россия построит на Луне первую в мире атомную электростанцию. Она должна появиться там к 2035 году. Таким прогнозом поделился глава "Росатома" Алексей Лихачев.

По его словам, станция обеспечит энергией будущую базу, луноходы и другое научное оборудование. О планах на строительство Лихачев говорил еще в марте. Тогда он отмечал, что лунная АЭС будет рассчитана на 10 лет работы, а отправку материалов начнут в 2030 году.

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