16 октября, 07:15Наука
Россия построит на Луне первую в мире атомную электростанцию
Россия построит на Луне первую в мире атомную электростанцию. Она должна появиться там к 2035 году. Таким прогнозом поделился глава "Росатома" Алексей Лихачев.
По его словам, станция обеспечит энергией будущую базу, луноходы и другое научное оборудование. О планах на строительство Лихачев говорил еще в марте. Тогда он отмечал, что лунная АЭС будет рассчитана на 10 лет работы, а отправку материалов начнут в 2030 году.
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