Пассажиропоток на ВСМ Москва – Санкт-Петербург составит около 23 миллионов человек

Пассажиропоток на высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург составит около 23 миллионов человек. В вагонах будущих поездов установили климатическое оборудование, оно прошло первое тестирование. Ранее составы проверили на прочность.

Главный терминал ВСМ-1 Москва – Санкт-Петербург расположится в районе Ленинградского вокзала на Комсомольской площади. Он будет интегрирован в существующий транспортный узел. Всего на московском участке планируется четыре остановки: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково.

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