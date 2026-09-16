Маркетплейсы больше не смогут завышать комиссии для российских продавцов. Минэкономразвития предложило уравнять их с тарифами для зарубежных партнеров. Новое правило коснется всех – и компаний, и индивидуальных предпринимателей, и самозанятых.

Кроме того, маркетплейсы хотят обязать проверять данные в карточках товаров до публикации и после. Платформы не будут допускать размещения неверной информации. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

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