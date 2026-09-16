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16 сентября, 11:15

Транспорт

Движение на Садовом кольце перекроют в субботу

Движение на Садовом кольце перекроют в субботу

Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 4 балла 16 сентября

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В центре столицы на ряде улиц ограничат движение в пятницу и субботу, 18 и 19 сентября. Связано это с проведением Московского мотофестиваля.

18 сентября с 15:00 и 19 сентября с 20:00 перекроют по одной полосе в каждом направлении на участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой. Там же нельзя будет парковаться по вечерам.

Кроме того, в субботу с 12:00 ограничат движение по внешней стороне Садового кольца. Участки будут открывать для автомобилей по мере прохождения мотоколонны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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