Движение на Садовом кольце перекроют в субботу

В центре столицы на ряде улиц ограничат движение в пятницу и субботу, 18 и 19 сентября. Связано это с проведением Московского мотофестиваля.

18 сентября с 15:00 и 19 сентября с 20:00 перекроют по одной полосе в каждом направлении на участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой. Там же нельзя будет парковаться по вечерам.

Кроме того, в субботу с 12:00 ограничат движение по внешней стороне Садового кольца. Участки будут открывать для автомобилей по мере прохождения мотоколонны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

