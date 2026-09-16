16 сентября стартует очередной тур российского футбольного первенства. В нем сразу три матча с участием московских клубов.

В этот день одновременно начнутся матчи в Тушине, где "Спартак" примет воронежский "Факел", и в Химках, где сыграют клуб "Родина" с гостями из Казани. Затем в Черкизове на стадион "Локомотив" выйдут железнодорожники и "Крылья Советов" из Самары.

На 17-е число у москвичей запланированы два гостевых поединка: "Динамо" отправится в Ростов, а "армейцы" – в Махачкалу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

