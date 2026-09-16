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16 сентября, 07:45

Культура

В метро Москвы открылись две художественные выставки

В метро Москвы открылись две художественные выставки

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В метро открылись сразу две художественные выставки.

Первую разместили в переходах между станциями "Динамо" и "Петровским парком" Большой кольцевой линии (БКЛ), а также между "Новаторской" Большой кольцевой и Троицкой линий. Экспозиция доступна до 27 сентября.

Вторую представили в переходе между "Проспектом Вернадского" БКЛ и Сокольнической линии. Пассажиры увидят работы до 30 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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