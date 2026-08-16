Более 300 москвичей собрались на исторический фестиваль на севере столицы. Мероприятие "Московская машина времени" посвятили разным эпохам. Гости познакомились с Древней Русью, императорской Россией и Советским Союзом, а также попробовали себя в профессиях разных столетий, от летописца до космонавта.

На мастер-классах участники могли пострелять из лука, отчеканить монеты и накрыть стол по обычаям предков. На фестивале также работала патриотическая секция, где можно было изготовить маскировочные сети, открытки, написать письма и записать видео пожелания для бойцов СВО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.