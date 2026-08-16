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16 августа, 13:45

Происшествия

Новости мира: землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Индонезии

Новости мира: землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Индонезии

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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Индонезии на острове Флорес, где накануне также было зафиксировано подземное толчок. По последним данным, в результате предыдущего землетрясения погибли не менее 50 человек.

В Бельгии в провинции Льеж бушует лесной пожар, охвативший почти 3 тысячи гектаров и добравшийся до крупнейшего природного заповедника. Жителей эвакуируют, к тушению подключились спасатели из Германии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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