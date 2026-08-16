Автобусы малого класса будут обслуживать новые маршруты в ТиНАО. В семи районах запустят 18 автобусных маршрутов, которые свяжут малые населенные пункты с крупными поселениями, социальными объектами, станциями метро, МЦД и железной дорогой.

Первые восемь рейсов выйдут на линии уже в начале осени. Перед запуском обустроят новые остановки, отстойно-разворотные площадки и разъездные карманы на узких дорогах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.