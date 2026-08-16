16 августа, 12:15Транспорт
Новые автобусные маршруты свяжут населенные пункты ТиНАО с транспортными узлами
В семи районах ТиНАО запустят 18 автобусных маршрутов. Они свяжут малые населенные пункты с крупными поселениями, социальными объектами, станциями метро, МЦД и железной дорогой.
Первые восемь маршрутов выйдут на линии в начале осени. Маршруты будут обслуживать автобусы малого класса. Перед запуском специалисты обустраивают остановки, отстойно разворотные площадки и разъездные карманы на узких дорогах.
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