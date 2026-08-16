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16 августа, 09:30

Политика

Российские военные освободили населенный пункт Рыбальское в Запорожской области

Российские военные освободили населенный пункт Рыбальское в Запорожской области

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Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Рыбальское Запорожской области. Это позволило российским военным расширить зону контроля северо-западнее Нового Поля и продолжить продвижение.

Наступление продолжается и по другим направлениям, только за вчерашний день освобождено более 50 квадратных километров территории. Всего за время проведения спецоперации уничтожено более 650 украинских самолетов, 284 вертолета и более 208 тысяч беспилотников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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