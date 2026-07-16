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16 июля, 18:15

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Новости Москвы: новая велополоса появилась на юге столицы

Новости Москвы: новая велополоса появилась на юге столицы

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Новая велополоса появилась на улице Лестева на юге Москвы. На проезжую часть нанесли дорожную разметку и установили дорожные знаки. Велополоса соединяет улицы Шаболовка и Люсиновская. Работы стали частью комплексного благоустройства Даниловского района.

В Московском зоопарке началось благоустройство двух прудов. Для посетителей оборудуют новые набережные в виде амфитеатра, где можно будет отдыхать, пить кофе и наблюдать за птицами. Вокруг высадят деревья и озеленят территорию. Каменную стену заменят на прозрачную стеклянную галерею.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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