Новости Москвы: новая велополоса появилась на юге столицы

Новая велополоса появилась на улице Лестева на юге Москвы. На проезжую часть нанесли дорожную разметку и установили дорожные знаки. Велополоса соединяет улицы Шаболовка и Люсиновская. Работы стали частью комплексного благоустройства Даниловского района.

В Московском зоопарке началось благоустройство двух прудов. Для посетителей оборудуют новые набережные в виде амфитеатра, где можно будет отдыхать, пить кофе и наблюдать за птицами. Вокруг высадят деревья и озеленят территорию. Каменную стену заменят на прозрачную стеклянную галерею.

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