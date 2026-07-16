Движение закроют в районе спорткомплекса "Лужники" 18 июля

В субботу, 18 июля, возле спорткомплекса "Лужники" временно ограничат движение транспорта из-за проведения концерта. С 20:00 и до окончания мероприятия будет закрыт проезд по ряду улиц, включая Проектируемый проезд № 2309, улицы Савельева, Доватора и 10-летия Октября.

Ограничения также затронут улицы 3-ю Фрунзенскую, Ефремова и Трубецкую. На всех участках будет запрещена парковка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.