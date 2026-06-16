16 июня, 06:30Транспорт
В Москве ищут тестировщиков бесконтактной оплаты проезда в наземном транспорте
В Москве ищут 150 добровольцев для тестирования бесконтактной оплаты в наземном транспорте. Как пояснил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, на маршрутах 40, 78 и м53к испытают два способа фиксации проезда: по беспроводным меткам в салоне и через биометрические камеры.
Алгоритмы должны распознавать пассажиров в любых условиях и исключать повторное списание, если проезд уже оплачен "Тройкой". Для участия в испытаниях нужно оставить заявку.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.