В Москве ищут тестировщиков бесконтактной оплаты проезда в наземном транспорте

В Москве ищут 150 добровольцев для тестирования бесконтактной оплаты в наземном транспорте. Как пояснил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, на маршрутах 40, 78 и м53к испытают два способа фиксации проезда: по беспроводным меткам в салоне и через биометрические камеры.

Алгоритмы должны распознавать пассажиров в любых условиях и исключать повторное списание, если проезд уже оплачен "Тройкой". Для участия в испытаниях нужно оставить заявку.

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