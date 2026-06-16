Новости регионов: в Крымском районе Кубани из-за подтоплений ввели режим ЧС

В Крымском районе Кубани из‑за разлива реки и прорыва временной дамбы затоплены несколько сел. В регионе введен режим ЧС, площадь подтопления превышает 5 тысяч гектаров.

В Приморском крае медведь напугал водителя, обогнав автомобиль по обочине и скрывшись в лесу. Водитель успел затормозить и избежал заноса.

Два слоненка, подаренные президентом Лаоса Владимиру Путину к 65‑летию дипломатических отношений, доставлены в Казань. Животных привезли на борту Ил‑76, они находятся на карантине.

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