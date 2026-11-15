Роспотребнадзор заблокировал более 56 тыс сайтов с запрещенными БАД

Роспотребнадзор заблокировал более 56 тысяч сайтов, где рекламировали и продавали запрещенные БАД. По данным ведомства, биологически активные добавки, не прошедшие государственную регистрацию, чаще всего реализуются под видом пищевой продукции и так называемых "супер-фудов".

В Роспотребнадзоре рассказали, что ежедневно их сотрудники просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов для выявления нарушителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

